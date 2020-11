L'Inter non solo ha mostrato ultimamente una certa propensione ad acquisire giocatori e personale ex Juventus (Vidal, Conte, Marotta) ma ora si tuffa su ex obiettivi di mercato bianconeri. Come riporta Calciomercato.com infatti, per gennaio sono due i nomi caldi per l'attacco nerazzurro: serve infatti una prima punta da alternare a Romelu Lukaku, e i profili sul taccuino nerazzurro sono quelli di Arkadiusz Milik ( fuori rosa al Napoli, a lungo accostato alla Juve, che poi ha virato su tutt'altri giocatori) e Olivier Giroud (che Paratici aveva preso in considerazione come ipotesi low cost, prima di prendere Alvaro Morata). Il francese, in particolare, ha già lavorato con Conte al Chelsea.