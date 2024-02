Fabrizio, intervenuto ai microfoni di TVPlay.it, ha offerto un commento positivo sul mercato dell'Inter. Biasin ritiene che se confermati, l'Inter avrebbe compiuto un ottimo mercato. Riguardo a Buchanan, Biasin ha chiarito che il giovane giocatore non è escluso per mancanza di talento, ma piuttosto perché deve ancora assimilare i concetti tattici di Inzaghi, che predilige un calcio giocato a memoria. Nonostante ciò, Biasin ha evidenziato che l'Inter ha ottenuto vittorie in tutte le recenti partite, suggerendo che dopo il match contro la Juventus, Buchanan potrebbe vedere un aumento del suo impiego.Inoltre, Biasin ha valutato positivamente la sessione di mercato nel complesso, sottolineando che tutte le squadre hanno operato con intelligenza senza sperperare risorse, ma pianificando per il futuro. In particolare, Biasin ha apprezzato come l'Inter abbia colmato una lacuna importante e si sia proiettata in anticipo per il mercato estivo. Pertanto, ha assegnato un voto pieno di 7 al lavoro svolto dalla società nerazzurra.