L’Inter in questo finale di calciomercato è alla spasmodica ricerca di un centravanti. Non bastano Lukaku e Martinez, oltre a Sanchez e al giovane Esposito, perchè Antonio Conte ha chiesto un altro attaccante. Ecco perchè Marotta proverà in extremis a regalare un nuovo giocatore al proprio allenatore. Si tratta dell'algerino del Monaco, ma di proprietà del Leicester, Slimani.



Marotta prima non era convinto del giocatore del Monaco, poi si è rituffato nel mercato e ha sondato vari nomi. Ora Slimani sta diventando di nuovo di moda in casa nerazzurra e l'affondo decisivo potrebbe esserci nelle ultime ore di mercato.