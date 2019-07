Un solo anno in bianconero basta a fare di un giocatore un ex. Dani Alves ha da poco conquistato il quarantesimo trofeo in carriera - la Copa America con il Brasile - e, sebbene i 36 anni, proprio non ha voglia di smettere. Le sue quotazioni restano alte, con il City che vorrebbe regalarlo a Guardiola, ma come scrive Goal.com anche l'Inter starebbe tentando l'affondo. Un affondo che vale almeno 7 milioni, quelli che i nerazzurri metterebbero sul piatto per convincere il brasiliano, senza contratto al momento, a raggiungere Antonio Conte.