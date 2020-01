Beppe Marotta e Antonio Conte sono alla ricerca di un attaccante per completare il mercato di gennaio che ha già portato rinforzi a centrocampo con gli acquisti di Young, Moses e Christian Eriksen. Come riporta Calciomercato.com, però, i nerazzurri rischiano la beffa sul fronte punta. Dopo il no del Chelsea per Giroud, infatti, al momento sono da escludere anche le piste che portano a Simone Zaza del Torino e Islam Slimani del Monaco.