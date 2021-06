Derby d'Italia sul calciomercato. Gli incroci tra Juve e Inter sono infiniti e la rivalità si ripropone su più piani. L'ultima sfida potrebbe consumarsi per l'esterno in uscita dall'Arsenal, Hector Bellerin. Il calciatore non è una delle prime scelte dei bianconeri che, comunque, lo tengono d'occhio perché potrebbe rappresentare una di quelle occasioni da cogliere al volo, per puntellare la rosa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, però, ci sarebbe stata un'accelerata dell'Inter che sta cercando un sostituto al partente Hakimi, che a breve diventerà ufficialmente un giocatore del PSG.