In un’estate dove sborsare vagonate di milioni sarà molto difficile, la Juventus lavora a soluzioni diverse, come quella degli scambi. Uno è già andato in porto (Arthur-Pjanic), altri potrebbero essere imbastiti soprattutto con la Roma, dove c’è l’obiettivo Dzeko e la suggestione Florenzi. A proposito del terzino, dopo il prestito al Valencia è rientrato nella Capitale, ma non fa più parte del progetto di Fonseca e dunque è sul mercato. In Italia sono tanti i club su di lui, come Atalanta e Fiorentina, ma non solo: come riporta Sky Sport, anche l’Everton di Carlo Ancelotti starebbe pensando a questa ipotesi.