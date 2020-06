La Juventus sta studiando l'ipotesi di un colpo anche in difesa, con il giovane Marash Kumbulla del Verona finito nella lista dei desideri. Eppure, i bianconeri non sono i soli sul classe '00 che ben si è fatto vedere in questa stagione in Serie A. Infatti, come riporta Sky Sport, c'è anche e soprattutto la Lazio, che in questi minuti si è incontrata con il presidente degli scaligeri Maurizio Setti, a colloquio con Claudio Lotito. Il rapporto tra i due club è ottimo, ma sarà da capire quanto la concorrenza di Juventus e Inter possa spaventare la Lazio: sicuramente, i biancocelesti stanno facendo grandi passi avanti per Kumbulla.