Fattore prestiti per la Juventus. Da una parte Luca Pellegrini di rientro da Cagliari, dall'altra l'argentino Cristian Romero che tornerà dopo l'esperienza al Genoa. Futuro? Lontano da Torino, soprattutto per il secondo. Perché se il terzino sinistro potrebbe rimanere come vice Alex Sandro, la strategia di Paratici per il centrale di difesa è quella di inserirlo come contropartita in qualche scambio: proporlo alla Fiorentina per Chiesa, per esempio, o al Napoli - che ha gradito - per arrivare a Milik. Diversa la situazione di Pellegrini, per il quale Raiola ha detto che non accetterà un altro prestito: se andrà via, sarà solo a titolo definitivo.