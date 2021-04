Il grande obiettivo del Gremio è quello di riportare in Brasile Douglas Costa. Il giocatore rientrerà a Torino in estate dopo la fine del prestito al Bayern Monaco che ha deciso di non riscattarlo, per lui si sono esposti il presidente del Gremio e l'allenatore renato Portaluppi, vecchia conoscenza della Roma. Prima di approcciare una trattativa con la Juve, però, bisogna limare la distanza sull'ingaggio: la proposta del club brasiliano ancora non lo convince, ma il Gremio non molla.