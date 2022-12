In Portogallo insistono, c'è anche lasulle tracce di. A riportarlo, nello specifico, è il noto quotidiano A Bola, che cita la Vecchia Signora e ilcome le ultime due squadre, in ordine di tempo, che si sono aggiunte alla corsa per il talentuoso difensore classe 2003 del. Sulle sue tracce ci sono anche. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.