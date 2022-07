Anche l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca non sembra essere ancora certo di quello che sarà il suo futuro, soprattutto in virtù delle numerose richieste che il club neroverde ha ricevuto per il centroavanti. Tra queste, quella che sembra essere più concreta rispetto alle altre è quella degli inglesi del West Ham. Stando a quanto riportato da Sky Sport, i londinesi avrebbero avviato i contatti per quello che un tempo è stato anche un obiettivo di mercato della Juventus.