Lunedì 5 ottobre alle ore 20 si chiuderà il calciomercato. La Juventus ha ancora da sparare una cartuccia per definire completamente la rosa a disposizione di mister Pirlo per affrontare campionato e Champions League. La pista Chiesa è vivissima, ma ci sono altri fronti su cui si muove Fabio Paratici. Con De Sciglio in uscita, non si sopiscono del tutto le voci su un nuovo terzino. Così come quelle su un'ultima punta, dopo che Morata è arrivato a occupare il posto di nuovo centravanti. C'è proprio da chiedersi quale sia la soluzione di cui necessita maggiormente la Vecchia Signora.

