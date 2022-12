Intervenuto ai microfoni di Goal, l'ex scout del Catania Mario Marino ha parlato di Valentin, giovane talento oggi a disposizione dell'di Simone Inzaghi, svelando anche unlegato alla. Ecco il suo commento: "La famiglia rifiutò anche la Juve, che voleva sia lui che Franco (il fratello, ndr.), per accettare l'offerta dell'Inter. Ci sono state molte proposte e dovevamo cederli in coppia. La presenza di molti argentini all'Inter ha indirizzato la decisione. Si trattò di una scelta di famiglia. Un paragone? Prima mi ricordava Paulo Dybala e un piccolo Lionel Messi, forse per la sua passione per l'assist".