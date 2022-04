Intervenuto ai microfoni di Televomero, il giornalista de Il Corriere dello Sport Fabio Mandarini ha rivelato un retroscena di mercato riguardante la Juve, relativo alla scorsa stagione. Ecco le sue parole: "Per avere Arek Milik, i bianconeri offrirono al Napoli, oltre a Romero, anche il giovane Gianluca Frabotta. La proposta però fu strappata dal club partenopeo, poco convinto, evidentemente, della bontà dell'operazione con la Juve". Come noto, infatti, l'argentino fu poi ceduto all'Atalanta, mentre il polacco finì al Marsiglia.