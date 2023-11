La Juve continua a lavorare sempre sul mercato, nonostante le dichiarazioni di Allegri che sembrano non prevedere alcun rinforzo. In queste ore ad attirare l'attenzione dei dirigenti bianconeri sono le voci provenienti da Madrid, con il Real che sembra aver mollato la pista Icardi, accostato alla Juve. Le Merengues infatti, starebbero pensando ad uno tra Haaland e Mbappè per la finestra di giugno.