Secondo quanto riporta L'Equipe, il Psg ha messo gli occhi sia su Sergej Milinkovic-Savic che su Adam Marusic, due dei migliori calciatori della Lazio in questa stagione. Il centrocampista serbo è stato per lungo tempo anche un obiettivo di mercato della Juventus che non ha ancora perso di vista il calciatore. I bianconeri, però, preferirebbero portare a Torino Paul Pogba visto che il francese va in scadenza di contratto nel 2021 e vuole lasciare lo United in estate per tornare a giocare in Champions League a partire dalla prossima stagione.