Il PSG non molla due stelle della Juventus. Si tratta di Miralem Pjanic e Douglas Costa. Entrambi sono pedine che la Juve può utilizzare per arrivare a Mauro Icardi, il cui futuro sotto la Tour Eiffel è sempre più in dubbio. Anche in caso di riscatto da parte del club francese sono alte le possibilità di cessione da parte del club parigino che ha nella Juve un interlocutore privilegiato. Leonardo intanto non molla i due giocatori bianconeri che possono partite al termine della stagione.