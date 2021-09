Il procuratore Beppe Bozzo, intervistato da Tuttosport, ha detto la sua sui prossimi movimenti di mercato della Juventus: "S’è parlato tanto di Icardi alla Juve, è vero. Ma a gennaio non mi aspetto un intervento di necessità per l’attacco: “uccideresti” Kean o lo stesso Morata . Mi aspetto semmai qualcosa dalla Juve a giugno, perché magari uno degli attaccanti andrà via. E allora sì, un Icardi potrebbe arrivare. Lui o un altro. Non credo Vlahovic: il calcio italiano non è ancora uscito dalla pandemia al punto da potersi permettere un acquisto da 70-80 milioni di euro".