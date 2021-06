Lo scontro tra Juventus e Napoli si accende anche sul mercato. La società partenopea, infatti, starebbe tentando il sorpasso nei confronti dei bianconeri. Protagonista della querelle di mercato, il trequartista turco del Milan Hakan Calhanoglu. Il giocatore, come è noto, non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri e potrebbe liberarsi a parametro zero. Da tempo la Juve è sulle sue tracce ma, secondo quanto riporta Todofichajes, il Napoli starebbe provando un inserimento dell'ultimo minuto: i dirigenti azzurri avrebbero già contattato l'agente del giocatore.