Il Monza insiste per Fabio Miretti. Come riferito da Calciomercato.com, la scorsa settimana il club brianzolo ha chiesto il giovane centrocampista direttamente ai bianconeri, e ora resta in attesa di una risposta. La Juve, da parte sua, vorrebbe portarlo in ritiro, farlo valutare nuovamente da Massimiliano Allegri e poi decidere se tenerlo in rosa o cederlo in prestito. Questione di pochi giorni, comunque, e poi se ne saprà di più. Il classe 2003 è reduce da un anno da sogno, che lo ha visto "volare" nella Juve dei grandi e poi partire anche con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini per uno stage. E ora non ha nessuna intenzione di fermarsi.