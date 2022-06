Il mercato della Juve è entrato ormai nel vivo, con molti obiettivi che aspettano solo di essere definiti e con altre trattative invece che potrebbero decollare nelle prossime ore. Ma ci sono da registrare anche alcuni 'sogni' infranti, come Renato Sanches che, sembra ormai ad un passo dal vestire il rossonero. Così come potrebbe uscire fuori dal giro anche un ex obiettivo di Madama, il cagliaritano Nandez. Sul centrocampista infatti, sembra essere forte l'interesse del Monza e nei prossimi giorni potrebbero essecri ulteriori sviluppi a rigurardo.