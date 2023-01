Il nome di Nicolò Zaniolo è destinato ad infiammare il mercato invernale, con i club inglesi che sono ormai in prima fila per acquistare il talento giallorosso. Sull'ex Inter però c'è anche il forte interesse del Milan, almeno fino a poco fa, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport i rossoneri si sarebbero tirati fuori dalla corsa, non intenzionati ad effettuare ulteriori rilanci.