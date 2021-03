A buttar fuori la Juventus dalla Champions League già agli ottavi di finale sono state, di fatto, due doppiette: quella di Mehdi Taremi all'andata e quella di Sergio Oliveira al ritorno. Ma c'è un altro giocatore importante nel Porto, che anche grazie alle sue recentissime prestazioni europee contro i bianconeri è finito nel mirino del Milan. Come riporta Calciomercato.com, si tratta del duttile centrocampista Otavio. Al Milan troverebbe come preparatore dei portiere Dida, suo ex compagno all'Internacional de Porto Alegre. Ed è un grande amico di Danilo, jolly difensivo della Juve ex Porto.