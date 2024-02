Nella giornata di ieri la Juve ha vinto di misura contro il Frosinone, grazie alla doppietta realizzata da Vlahovic e alla rete in extremis di Daniele Rugani. All'appuntamento con il gol è mancato ancora una volta Federico Chiesa, autore di una prestazione sottotono rispetto a quelle che sono le sue reali potenzialità. Dubbi e perplessità che continuano ad avanazare soprattutto in ottica di quello che sarà il suo futuro e proprio per questo, dalle parti della Continassa si stanno già facendo trovare preparati ad un eventuale partenza. Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport infatti, nel caso in cui il numero 7 dovesse lasciare Torino, i bianconeri virerebbero su uno tra Felipe Anderson e Gudmundsson.