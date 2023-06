E' inziato il mercato estivo e i primi colpi sono stati già messi a segno dalle varie squadre. In queste ore, il Fenerbache è tornato a bussare alla porta del nostro calcio e l'obiettivo stavolta è un ex calciatore della Juve. Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, il club turco avrebbe avanzato un'offerta di circa 9 milioni di euro per Riccardo Orsolini, che sta facendo le fortune del Bologna.