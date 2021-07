Il direttore sportivo del Borussia Dortmundha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Bild. Al centro del colloquio, ovviamente, c'è: il giovane attaccante classe 2000, seguito da tutti i grandi club europei, non dovrebbe essere ceduto nel corso di questa sessione di mercato. "Per ora non è cambiato nulla per noi. Continuiamo a pianificare la prossima stagione come se lui fosse ancora nella rosa del Borussia Dortmund". Il ds Zorc sembra quindi chiudere almeno per ora le porte a una sua eventuale cessione: per la Juventus le cifre sono proibitive, ma le big inglesi e spagnole faranno ancora tentativi per il giovane fuoriclasse norvegese.