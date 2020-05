1









Il mercato, visto lo stop dei campionati, assume un ruolo centrale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Olè, sembra che il Boca Juniors voglia portare in Argentina l'ex esterno offensivo della Juventus Mauricio Isla. L'ex Udinese, che alla Juventus non ha avuto particolare fortuna, starebbe valutando di lasciare così la sua attuale squadra, il Fenerbahce e sarebbe intenzionato ad iniziare una nuova sfida. Dopo l'ex Roma, Daniele De Rossi, un altro ex giocatore della Serie A, che potrebbe giocare nel famoso stadio del Boca Juniors, La Bombonera.