Niente Basilea per Kaio Jorge. Secondo quanto riportato da TMW, la Juve ha declinato la proposta di un prestito semestrale per il giovane attaccante brasiliano, corteggiato dalla squadra svizzera in questi ultimi giorni di mercato (che nel Paese confinante con l'Italia si chiude domani, 15 febbraio). Il classe 2002, richiesto nelle scorse settimane anche da altre squadre, tra cui Sassuolo, Salernitana e Cagliari, sembra dunque destinato a restare in bianconero almeno per tutta la seconda parte di stagione, agli ordini di Allegri.