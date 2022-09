La sessione di mercato si è conclusa ormai da oltre un mese, ma il tempo per intavolare e discutere di nuove trattative non cessa mai. In queste ore infatti sta ritornando di moda la candidatura di Jorginho, inserito nella lista dei desideri dai dirigenti della Continassa nella finestra estiva e che, potrebbe rischiare di essere depennato in maniera definitiva. In queste ore infatti sta emergendo la notizia di un forte interesse del Barcellona, intenzionato a colmare il vuoto che verrà lasciato da Busquet a fine stagione.