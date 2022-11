La Juve resta sempre attiva sul mercato, dove i dirigenti della Continassa stanno prestando più di qualche attenzione soprattutto al reparto difensivo. Uno dei nomi emersi in queste ultime ore è quello del centrale in scadenza con l'Eintracht Francoforte, Evan Ndicka. C'è da fare i conti però con una pretendente molto pericolosa e che i bianconeri potrebbero incrociare nel proprio destino se andranno avanti in Europa League. Si tratta del Barcellona di Xavi, che stando a quanto riportato da Calciomercato.it avrebbe messo gli occhi sul centrale francese per sopperire all'addio di Pique.