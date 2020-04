Il calciomercato si avvicina e sono molti i giocatori che potrebbero regalare ad alcune squadre il grande colpo. Uno di questi è l'ex attaccante dell'Inter, Mauro Icardi. L'ex Inter però ora ha deciso: vuole restare in Italia. Secondo quanto riporato da ESPN, l'attaccante del Psg preferisce non restare in Francia perchè considera la Serie A un campionato più adatto alle sue caratteristiche. Il secondo motivo, invece, riguarda la famiglia: Wanda compagna e agente dell'argentino, infatti, vive ancora a Milano. Il futuro di Icardi è ancora un grosso punto interogativo