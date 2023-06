Tempo di decisioni, tempo di riscatti... ma alcuni non arriveranno. E in ballo ci sono cifre importanti. Sono, infatti, 9 i calciatori che per la squadra bianconera restano in bilico e un potenziale di 150 milioni di euro che rischia seriamente di sfumare. Dalla Premier League è già quasi scontato che praticamente 100 milioni non entreranno nelle casse del club, perché Liverpool, Leeds e Chelsea hanno già confermato alla Juventus che non riscatteranno rispettivamente i cartellini del centrocampista brasiliano Arthur, di quello statunitense McKennie e dell'ex-Borussia Monchengladbach Zakaria. E anche quello di Kulusevski è in bilico. Ma non solo. Con la promozione in Serie A scatterà il riscatto del Cagliari per Di Pardo, mentre Monza e Salernitana stanno riflettendo se esercitare le clausole per Ranocchia e Nicolussi Caviglia (8 e 7 milioni). Infine, c'è il nodo Luca Pellegrini alla Lazio.