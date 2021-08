Lapunta di nuovo su Moise. L'attaccante torna a Torino, dopo aver lasciato la Vecchia Signora per trasferirsi all'Everton. Un colpo senza costi esorbitanti, un'aggiunta ad un reparto in sofferenza. Tanti i motivi che hanno coinvolto la società a riaccogliere l'attaccante. Tra questi, però, anche i numeri fatti registrare da Kean nella passata stagione, con la maglia del. 26 presenze e 13 reti in Ligue 1, 9 presenze 3 gol e 1 assist in Champions League. Numeri importanti, che dimostrano la crescita della punta.