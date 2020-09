Autore di uno dei gol viola nella sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter, Federico Chiesa resta uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato. E a rilanciare con forza la partenza del giovane talento della Nazionale italiana hanno pensato i betting analyst di Snai. A scatenare i bookmaker è bastata la dichiarazione del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Un «vediamo... nell’ultima settimana tutto è possibile» non ha chiuso la possibilità di vederlo lontano da Firenze. Ma quale sarà il futuro di Chiesa? I trader di Snai rispondono con la Juventus. Il club di Agnelli , riporta Agipronews, è il principale favorito per l’ala classe 1997. Un approdo alla Continassa è infatti offerto solamente a 2,00, contro l’1,75 della permanenza in viola. Più distaccato il Milan, che dopo il grande colpo Tonali, potrebbe sferrarne un altro. L’eventualità è pagata 5,50 volte la posta.