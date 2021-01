Come ogni anno, anche il 2020 ha visto giocatori esplosi e dunque aumentati di valore economico, e altri che invece si sono notevolmente deprezzati. Dati di Transfermarkt alla mano, notiamo come, tra i big più scesi di "prezzo", non ci sia Cristiano Ronaldo ma sia invece presente il rivale Lionel Messi, deprezzatosi di 40 milioni di euro, da 140 a 100. Spicca pure un giocatore sempre molto discusso in ottica Juventus: il centrocampista francese Paul Pogba, del Manchester United, passato da 100 a 65 milioni. Un aspetto che può far sperare i bianconeri per un eventuale ritorno?