Erling Haaland è forse il calciatore più chiacchierato del momento. L'attaccante norvegese sta vivendo una stagione clamorosamente positiva con già 10 reti segnate in Champions League, le ultime due delle quali contro il Psg nell'andata degli ottavi di finale vinti dal club tedesco tra le mura amiche. Come riporta BildSport, Haaland ha una clausola da 75 milioni di euro attivabile nell'estate del 2021, una cifra non impossibile per le casse bianconere anche se uno dei problemi legati all'ingaggio del calciatore è lo stipendio che già oggi è di 8 milioni di euro.