Il mercato estivo è iniziato soltanto da quindici giorni e dista ben oltre un mese dalla conclusione il prossimo 2 settembre, ma ha già mosso la bellezza di 3 miliardi di euro. Come riporta Il Corriere della Sera, la cifra si avvicina sempre di più 4,5 miliardi raggiunti lo scorso anno: il record, appare evidente, verrà abbattuto. Al contrario degli anni passati, però, non è la Premier League a muovere il maggior denaro. I colpi Hazard, Griezmann e Joao Felix, infatti, fanno schizzare i prezzi della Liga, con i club iberici che hanno già fatto affari per un miliardo. In Serie A, invece, già spesi 729 milioni, in attesa che la Juventus chiuda il colpo Matthijs de Ligt.