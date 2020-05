In un'intervista rilasciata a Sky, Fabio Paratici ha parlando del futuro di Gonzalo Higuain: "Quando è partito era preoccupato per le sue vicende personali, siamo legati a lui e speriamo che continui ancora con noi nell'anno di contratto che resta". L'attaccante è in Argentina e per ora sembra non abbia intenzione di rientrare in Italia, vuole rimanere lì ad assistere la madre malata ma rispettando il suo contratto con la Juve fino al 2021. Non è escluso che si possa trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti per risolvere il rapporto con un anno d'anticipo. Un'idea è quella del River Plate, dove Higuain è cresciuto calcisticamente e che in cambio potrebbe garantire alla Juve un'opzione su alcuni giovani; sarebbe un'operazione simile a quella che nel 2015 ha portato Tevez al Boca Juniors, da dove due anni dopo nello stesso affare è arrivato Rodrigo Bentancur.