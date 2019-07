La bocciatura del Bayern Monaco, che aveva pensato al suo ritorno, e poi un'altra possibilità chiama Borussia Dortmund. Sarri valuta ancora oggi Mario Manduzkic, sebbene il croato si trovi esattamente dove vuole la Juve: in uscita, lontano dal piano tecnico dell'allenatore ex Napoli e Chelsea. Ieri Rummenigge è stato chiaro: 'Mandzukic non tornerà qui in Baviera'. E allora a Torino si ragiona, si valuta e si decide: c'è la chance di poter vendere il giocatore, tra l'Asia e qualche sirena anche in Premier League. Attenzione pure all'Everton, che in passato si è interessato soprattutto a Moise Kean. Ecco, in casa Juve guardano lo stesso, stavolta però per Mario.