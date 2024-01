Siamo giunti alla vigilia della sfida di campionato tra Juve e Salernitana, con i bianconeri che dovranno ripetere quanto di buono fatto nella sfida di Coppa Italia. Qui però il peso è diverso, perchè la squadra di Allegri vuole continuare a tenere testa all'Inter e per farlo sarà imperativo fare bottino pieno. Queste però sono anche ore concitate per quel che riguarda il mercato e in queste ore sarebbe emersa una notizia che potrebbe interessare alla dirigenza della Continassa. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, ci sarebbe stata una frenata nella trattativa che potrebbe portare Jadon Sancho dallo United al Borussia Dormtund, con la Juve che resta vigile alla finestra.