La Sampdoria sarebbe pronta a cedere il cartellino di, centrocampista danese classe 2000 autore di un Europeo fin qui perfetto con la sua Nazionale. Secondo quanto riferito da Sampnews24.com, il presidente dei blucerchiati Ferrero potrebbe cedere il giovane calciatore in cambio didi euro. Damsgaard è finito ormai nel mirino di tutte le big italiane, in particolar modo di Juventus, Inter, Milan e Roma. La cifra richiesta da Ferrero è però molto alta: se ne riparlerà non appena terminerà l'avventura europea di Damsgaard.