Incredibile ma vero: la Juve ha gli stessi problemi dello scorso mercato. Higuain e Khedira, ma non solo. Scarsa liquidità e stretta necessità di fare plusvalenza, quindi il libera tutti sul mercato in uscita che si traduce in (quasi) tutti sul mercato. La lista degli incedibili è qui, ed è una lista scarna di nomi e piena solo di ragionevoli certezze. Per il resto? Nuovamente in discussione chi sembrava indiscutibile: perché parlare di Paulo Dybala lontano dalla Juventus, e farlo quasi a cuor leggero con una mano sul portafogli, è qualcosa di semplicemente imbarazzante.



GLI STESSI PROBLEMI - Tant'è. Dalla matematica non si scappa, quantomeno non come si rifugge dalle notizie. Nessuna, per il momento, attorno alla Joya che si gode le vacanze con Oriana e la famiglia Bentancur. Attende un segnale anche il suo agente, Jorge Antùn, fermo in Argentina e finora per nulla allertato dalle voci che vorrebbero Paulo lontano da Torino. Un anno fa rincorreva la possibilità di portarlo altrove, fisso tra l'Italia e l'Inghilterra: stavolta è rimasto in vacanza, con il telefono acceso esclusivamente per buone notizie sul rinnovo di contratto. Che arriverà, sì, ma che necessiterà anche delle giuste cifre. Soldi che potrebbero essere ripescati dai fondi recuperati, quelli firmati Khedira - sta cercando una nuova sistemazione, quindi potrebbe 'finalmente' salutare la truppa con buonuscita - e soprattutto Gonzalo Higuain. La Juve non è preoccupata dalle parole del papà (leggi qui), semmai è decisa ad evitare un altro braccio di ferro. Lo scorso anno vinse Gonzalo e lo sponsor Sarri non fu neanche così decisivo. Ecco, incappare negli stessi errori e nelle stesse preoccupazioni della scorsa stagione sarebbe davvero il grande sintomo di fallimento.