Futuro lontano dalla Juventus per. Il centrocampista tedesco, che non rientra nei piani di Sarri, ha ricevuto offerte da Inghilterra e Germania, ma salvo sorprese ci sarà la Premier League nel suo futuro. Piace al Manchester United. ​Emre sta faticando, in campo e mediaticamente. "Non sono felice in questo momento perché non gioco molto", il monito arrivato nei giorni scorsi. Un ciclone e un rosso dopo , dalle parti della Continassa staranno già facendo incetta di contatti per salutarlo quanto prima.