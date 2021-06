Entra nel vivo il calciomercato, d'altronde la sessione estiva è prossima all'inizio ufficiale. In Serie A tutti i club si stanno muovendo per rafforzare le rose, anche guardando all'estero. Per esempio, la Fiorentina sta trattando per portare in viola quello che quest'anno è stato tra i giustizieri della Juventus in Champions League: Sergio Oliveira. A rivelarlo lo stesso presidente del Porto, Pinto Da Costa, durante la conferenza stampa congiunta con ​Conceiçao: "La Fiorentina è interessata a Sergio Oliveira".