"A gennaio abbiamo parlato della possibilità di tornare alla Roma, perché con il virus dilagante avevo bisogno di giocare per andare all'Europeo e poi a Roma ho lasciato il cuore. Ma non se n'è fatto nulla". A svelarlo è stato Stephan El Shaarawy, durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro. L'attaccante oggi è in Cina, allo Shangai Shenhua, ma vorrebbe rientrare in Italia e anche la Juve sta pensando a lui. Soprattutto se, come probabile, Maurizio Sarri dovesse rimanere sulla panchina bianconera. La concorrenza della Roma, però, è sempre viva.