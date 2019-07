Moise Kean lascerà la Juventus anche se i bianconeri, in queste ore, stanno cercando di piazzare il giocatore con una clausola di recompra, in modo da poter mantenere il controllo sul cacliatore. Kean piace molto in Inghilterra, in queste ore si sono informate sia Everton che Wolves ma Paratici insiste, appunto, sulla 'recompra'. PERCHE' LO CEDE - In molti, in queste ore, si stanno chiedendo perché Paratici voglia cedere l'attaccante azzurro. Il motivo non è il contratto in scadenza nel 2020 anche perché Kean ha trovato da tempo l'accordo con la Juve: stipendio da 2 milioni di euro a salire fino al 2024. Il motivo, semmai, è che il classe 2000 è l'unico attaccante della Junveuts che ha mercato e dalla cui cessione si possono ricavare 40/45 milioni cash. L'obiettivo della Juve è quello di rinnovare il contratto in essere e poi cedere la stella con una clausola di recompra.