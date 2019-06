Joao Cancelo potrebbe lasciare la Juventus in estate, dopo solo un anno passato con la maglia bianconera. Juve e Manchester City sono in trattativa ormai da qualche giorno e il costo del cartellino del calciatore portoghese è di circa 50 milioni di euro. I bianconeri puntano a cedere Cancelo prima del 30 giugno per questioni di bilancio. Cedere Cancelo in questo esercizio, infatti, gli permetterebbe di registare una copiosa plusvalenza.