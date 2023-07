Gli schemi di gioco, ma anche il mercato: molto, se non tutto, ruota attorno a Dusanper determinare i destini tecnici della nuova Juventus. L’attaccante serbo, lo sappiamo, è in bilico tra risorsa tecnica (indubitabile, anche in prospettiva) e risorsa economica sul mercato in attesa che i molti sondaggi e le manifestazioni di interesse si trasformino in offerte concrete che si avvicinino a quegli 80 milioni che la Juventus ha fissato come punto di partenza da cui iniziare a trattare. Lo riporta Tuttosport.