Cosa succede ai giocatori in prestito in campionati dichiarati già conclusi? Nel caso della Juve, la situazione riguarda Marko Pjaca, in prestito all’Anderlecht, e Dario Del Fabro, al Kilmarnock. I giocatori possono rientrare subito a Torino, perché la stagione nei loro club attuali è considerata finita. E il contratto è “scaduto o risolto a seguito di COVID-19". Un eccezione del momento, che vale però solo per chi non ha già fatto due trasferimenti in questa stagione (uno solo per Pjaca e Del Fabro). Sarà la Federazione a dare l’ok al tesseramento, a patto che non condizioni l’integrità del campionato. Lunedì è prevista una riunione tra Fifa, Leghe, club e calciatori, per chiarire quest’ultimo punto.